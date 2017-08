DRK-Frauenfrühstück am 23. September in Egestorf

Der DRK-Ortsverein Egestorf veranstaltet wieder sein Frauenfrühstück in Egestorf.

Das Team freut sich auf alle, die sich Zeit nehmen möchten für ein leckeres Frühstück und nette Gespräche im Kreise junger und jung gebliebener Frauen. Eine Mitgliedschaft im DRK ist nicht erforderlich.

Das Treffen findet am Samstag, 23. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am großen Büffet im Feuerwehrgerätehaus in der Nienstedter Straße statt. Das DRK hofft wieder auf eine rege Teilnahme und freut sich auf einen schönen Vormittag.

Der Kostenbeitrag beträgt pro Person 4 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden Interessenten gebeten sich bis zum 20. September verbindlich unter der Telefonnummer 8633 bei Ingrid Pohl anzumelden.