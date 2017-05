Drogenbesitzer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Samstag um kurz nach Mitternacht wollte eine Funkstreife der Barsinghäuser Polizei den

Fahrer eines BMX-Rades kontrollieren, der mit seinem unbeleuchteten Rad den

Radweg an der Nenndorfer Straße entlang fuhr. Wiederholte Haltezeichen der Polizei

missachtete er. Nachdem der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht

schließlich den Radweg blockierte, überquerte der Radfahrer unvermittelt die

Nenndorfer Straße und fuhr auf der Straße Alte Ziegelei in Richtung Feldmark. Dort

gelang es dem Flüchtigen, auf einen unbefestigten Weg zu gelangen, den der

Streifenwagen nicht mehr befahren konnte. Nach einigen Metern warf er sein Fahrrad

auf den Weg und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Aufgrund der Dunkelheit konnten die

Polizeibeamten die Verfolgung nicht fortsetzen.

Der Grund der Flucht dürfte darin gelegen haben, dass der Radfahrer eine geringe

Menge Marihuana sowie mehrere Konsumeinheiten von Amphetaminpulver bei sich

trug und diese während der Verfolgung vor den Augen der Polizei fortwarf.

Die Betäubungsmittel konnten später aufgefunden werden. Sie wurden ebenso wie das

BMX-Rad sichergestellt.

Bei dem Flüchtigen dürfte es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Besitzer des BMX-Rades machen

können. Es hat einen dunkelblauen Rahmen, die Vordergabel ist schwarz lackiert (siehe Foto).

Hinweise nimmt die Polizei Barsinghausen unter Tel. 05105 / 5230 entgegen.

(ms / red)