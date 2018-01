Am 26. April findet der diesjährige Zukunftstag für Mädchen und Jungen statt.

Die Stadt Barsinghausen bietet interessierten Jugendlichen ab 14 Jahren die Möglichkeit, Einblicke in verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung zu bekommen. Die Jugendlichen lernen den Baubetriebshof, das Klärwerk und verschiedene Bereiche in der Verwaltung kennen.

Anmeldungen nimmt Frau Brandts, Gleichstellungsbeauftragte, bis zum 16. Februar telefonisch unter 774-2324 entgegen.

(red)