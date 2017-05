Einbruch in Barsinghäuser Autohaus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Rehrbrinkstraße in Barsinghausen, bei dem der oder die Täter Bargeld aus einem aufgebrochenen Tresor in noch unbekannter Höhe entwendeten. Die Tat wurde durch Firmenangestellte zu Arbeitsbeginn festgestellt. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten der oder die Täter zunächst ein Fenster sowie eine Tür auf der Gebäuderückseite auf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter der Tel. 05105 / 5230 zu melden.