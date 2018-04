Einbruch in Friseurgeschäft – Polizei Barsinghausen sucht Zeugen

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende nach Aufhebeln einer Eingangstür in ein Friseurgeschäft in der Marktstraße ein. Sämtliche Räume des Geschäftes wurden durchwühlt. Die Täter ließen Tablet, einen Möbeltresor und eine geringe Menge Bargeld mitgehen.

Die Polizei vermutet, dass diese Tat mit einem versuchten Einbruch in ein Eis-Café zusammenhängt, das sich in direkter Nähe zu dem Friseurgeschäft befindet. Hier hatten der oder die Täter jedoch erfolglos versucht, die Eingangstür aufzuhebeln.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 in Verbindung zu setzen.

(red)