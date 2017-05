Fahrschülerin knallt in Großgoltern gegen Metallpfosten

Am vergangenen kam eine 40-jährige Motorradfahrerin in einer Kurve auf der Kreisstraße (K) 241 in Großgoltern von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallpfosten und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die 40 Jahre alte Frau war im Rahmen ihrer praktischen Fahrschulausbildung auf der K 241 in Großgoltern aus Richtung B 65 kommend in Richtung Barsinghausen unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge die Kontrolle über ihre Kawasaki, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte zu Boden und rutschte gegen den Metallpfosten eines Schaukastens. Ein Rettungswagen brachte sie mit einer Beckenfraktur in eine Klinik. An dem Motorrad entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 5.000 Euro.

