Falscher Alarm: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Ortsfeuerwehr Egestorf wurde am 25. Juni um 21.59 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft am Rottkampweg alarmiert. Vor Ort informierte der Sicherheitsdienst den Einsatzleiter darüber, dass ein Rauchwarnmelder durch Kochdämpfe ausgelöst worden war.

Die betroffene Wohnung wurde kontrolliert. Da es neben dem angebrannten Essen nach verschmortem Kunststoff gerochen hat, wurde noch die Wärmebildkamera der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen nachalarmiert. Die Kontrolle mit der Wärmebildkamera brachte keine weiteren Erkenntnisse und alle Kräfte konnten wieder einrücken. Um 22.30 Uhr war der Einsatz beendet.