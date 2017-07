Ferienpassaktion in Barsinghausen: Kinder zu Besuch bei der Feuerwehr

Bei der diesjährigen Ferienpassaktion der Jugendfeuerwehren haben 21 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Chance ergriffen und am 14. Juli am Feuerwehrhaus Barsinghausen einen Nachmittag bei der Feuerwehr verbracht.

Nach der Begrüßung folgte eine Fahrzeugshow. Dabei konnten in diesem Jahr das Löschgruppenfahrzeug (LF8) der Ortsfeuerwehr Bantorf, das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Wichtringhausen, das Löschgruppenfahrzeug (LF20) und die Drehleiter (DLAK) von der Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen genauer betrachtet werden.

In einer eindrucksvollen Vorführung wurde demonstriert was passiert, wenn Spraydosen zu heiß werden oder Fettbrände mit einem falschen Löschmittel (in diesem Fall Wasser) gelöscht werden. Anschließend durfte jeder selbst in die Rolle eines Feuerwehrmannes schlüpfen und die verschiedenen Strahlrohre in die Hand nehmen, ehe es an das absolute Highlight ging: Der Schaumteppich wurde ausgelegt! Munter wurden sogar die Helfer mit dem nach Fichtennadeln duftenden Schaum eingeseift.

Nach einer heißen Dusche gab es für alle Teilnehmer Bratwurst und ein Foto mit sich selbst am Löschmonitor des Barsinghäuser Löschgruppenfahrzeugs als Erinnerung.

Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die rund 30 Helfer der Feuerwehren Bantorf, Wichtringhausen, Kirchdorf, Egestorf und Barsinghausen. Kommenden Freitag um 15 Uhr findet die Veranstaltung erneut statt. Hier können noch letzte Plätze ergattert werden. Anmeldungen sind für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren unter www.ferienpass-barsinghausen.de (Veranstaltungsnummer 125) möglich.

(red)