Feuerwehr befreit Waschbär aus Dachrinne

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Egestorf am Sonntag zu einer Tierrettung in die Schmiedestraße alarmiert. An der Einsatzstelle liefen zwei junge Waschbären herum. Der Anrufer hatte festgestellt, dass an einer Dachrinne ein dritter Waschbär festhängt. Während der Erkundung liefen die zwei freien Jungtiere ständig auf die Straße und in den Arbeitsbereich der Feuerwehrleute, so dass diese zwei Jungtiere zunächst in einer Tierbox gesichert wurden. Der dritte Waschbär, ebenfalls ein Jungtier, war zwischen Dachrinne und Dachziegel eingeklemmt.

Zur Rettung des Waschbären mussten die Einsatzkräfte einige Dachziegel hochschieben. Anschließend wurde auch dieser Waschbär in einer Box gesichert. Eine Verletzung des Tieres konnte nicht ausgeschlossen werden. Da der Tierschutzverein Barsinghausen nicht erreichbar war, wurde versucht, die Wildtierstation in Sachsenhagen zu erreichen. Auch dies blieb erfolglos. Letzendlich konnten die Tiere in der Tierärtzlichen Hochschule Hannover in fachkundige Hände abgegeben werden. Der Einsatz war für die letzten Einsatzkräfte nach etwa vier Stunden beendet. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge und zwölf Feuerwehrleute im Einsatz.

(ms / red)