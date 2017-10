Die Ortsfeuerwehren Winninghausen und Hohenbostel wurden am gestrigen Montag, 9. Oktober, um 13.22 Uhr zu einer Türöffnung in die Bergmannstraße alarmiert. Eine Person war gestürzt und krankheitsbedingt nicht in der Lage dem Rettungsdienst die Tür zu öffnen. Durch ein Fenster verschaffte sich die Feuerwehr mittels speziellem Werkzeug Zugang zu der Wohnung. Anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben.​

(red)