Freiwillige Feuerwehr lädt zum Second-Hand-Basar für Kinderkleidung

Die Freiwillige Feuerwehr Egestorf veranstaltet am Samstag, 3. März mit Unterstützung des Basar-Teams den großen Kommissions-Second-Hand-Basar für Kinderkleidung in der Fritz-Ahrberg-Halle an der Nienstedter Str. 15 (Turnhalle neben der Ernst-Reuter-Schule).

Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird nach Themen und Größen sortierte, zeitgemäße und gut erhaltene Kinderkleidung der Frühjahr/Sommer-Saison sowie Spielzeug, Bücher und Spiele, Fahrräder, Kindersitze und vieles mehr angeboten.

Für das leibliche Wohl wird mit hausgemachten Torten und Kuchen, Kaffee und frisch gebackenen Waffeln gesorgt (auch zum Mitnehmen). Weitere Infos gibt es unter www.basar-in-egestorf.de.

(red)