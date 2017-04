Frontal-Crash in Bantorf

Am vergangenen Samstag kam es gegen 1.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf

der Straße „Kronskamp“ in Bantorf. Eine 24-jährige Hamburgerin überholte mit ihrem VW Polo von der Tankstelle kommend in Richtung B65 einen rechtsseitig geparkten Lkw und übersah dabei den entgegenkommenden Audi eines 24-Jährigen aus Seelze. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Unfallschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

(ms / red)