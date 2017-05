Für den guten Zweck: Musikbrunch auf Rittergut Eckerde

Am Sonntag, 18. Juni, lädt die Bürgerstiftung Hannover ein zu einem Benefiz-Brunch mit viel Musik für den guten Zweck in den Park des Eckerder Ritterguts zugunsten des Projekts „Musikpatenschaften – MUPA“ ein.

In dem idyllischen Ambiente erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Programm: Mehrere Ensembles sowie der bekannte Bariton Heinz Maraun treten live auf. Außerdem zeigen vom MUPA geförderte Kinder, was sie bereits gelernt haben. Durch das Programm führt Schirmherr Erwin Schütterle.

Der Eintrittspreis beträgt einschließlich einer einfachen Mahlzeit (Ofen­kartoffel mit Kräuterquark) 20 Euro pro Person, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Karten sind online unter www.buergerstiftung-hannover.de/karten-eckerde, im Bücherhaus am Thie, in Barsinghausen oder telefonisch unter 05108/8129 erhältlich.

Mit dem Projekt „Musikpatenschaften – MUPA“ ermöglicht die Bürger­stiftung Hannover musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen aus Familien in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, ein Musikinstru­­ment zu erlernen. Sie erhalten so die Chance zu musikalischer Bildung und kultureller Teilhabe. 280 Musikpatenkinder wurden seit dem Projektbeginn im Jahr 2009 bereits gefördert, derzeit sind es 100. 14 von ihnen üben und spielen darüber hinaus regelmäßig gemein­sam im MUPA-Orchester, das ebenfalls in Eckerde auftreten wird.

Der Musikbrunch wird unterstützt durch die Familie von Heimburg als Gastgeber auf dem Rittergut Eckerde I, die Stiftung Edelhof Ricklingen und die Gundlach-Stiftung.

