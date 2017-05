Ganz viel Spaß in den Sommerferien – Stadt Barsinghausen stellt Projekte vor

In den Ferien bestens aufgehoben: Die Stadt Barsinghausen präsentierte heute, 18. Mai, mit dem Sommerferienpass, der Ferienbetreuung und dem Spielmobil gleich drei wichtige und abwechslungsreiche Angebote für Kinder und ihre Eltern.

Sommerferienpass

In den vergangenen Wochen stellte die Stadt dank der vielen Vereine, Verbände, Betriebe und Ehrenamtlichen, wieder abwechslungsreiche und spannende Angebote für die Sommerferien 2017 zusammen. Wie im letzten Jahr wird der Sommerferienpass online zur Verfügung stehen. Jedoch gibt es eine wichtige Änderung. Die 179 Ferienangebote sind bereits online auf der Homepage www.ferienpass-barsinghausen.de einsehbar. Die Buchung der Teilnehmerplätze ist jedoch erst ab dem 29. Mai (9 Uhr) möglich. Die Buchung erfolgt in diesem Jahr direkt online ohne Losverfahren oder Wartezeit.

Nach einer kurzen Registrierung haben alle Kinder die Gelegenheit, ihr individuelles Ferienprogramm zusammenzustellen und direkt verbindlich zu buchen. Unmittelbar nach der Buchung erhalten die Eltern eine Rechnung zur Begleichung der Teilnahmebeiträge.

Familien, die über keinen Internetzugang verfügen, können ihre Anmeldungen direkt persönlich im Kinder- und Jugendbüro, Zimmer 210, Deisterplatz 2, 30890 Barsinghausen oder telefonisch unter 05105/774-2334 vornehmen.

Ferienbetreuung

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Ferienbetreuungsprogramm erwartet in diesem Sommer alle Mädchen und Jungen in der Ernst-Reuter-Schule (ERS) und der Adolf-Grimme-Schule (AGS). Das Ferienbetreuungsprogramm richtet sich nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und umfasst u.a. Ausflüge und Exkursionen, Kreativ-, Bau-, Spiel-, Sport- und Kochaktionen.

Die Ferienbetreuung in der Ernst-Reuter-Schule findet vom 22. Juni bis zum 7. Juli und die Ferienbetreuung in der Adolf-Grimme-Schule ebenfalls vom 22. Juni bis zum 7. Juli und zusätzlich vom 30. Juli bis zum 2. August statt. An den drei letzten Ferientagen in der AGS können auch die zukünftigen Schulkinder teilnehmen. Die Kernbetreuung der Kinder erfolgt von 8 Uhr bis 15.30 Uhr. Eine Frühbetreuung ab 7 Uhr ist möglich. Die Kosten für die Kernbetreuungszeit, inklusive Mittagessen, belaufen sich auf 9,60 Euro pro Tag, mit Frühbetreuung auf 10,60 Euro pro Tag.

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung an der ERS und der AGS erfolgt in diesem Jahr erstmals online über die Homepage www.ferienbetreuung-barsinghausen.de. Nach dem selben und ist ab sofort möglich.

Das Feriencamp Groß Munzel findet vom 22. Juni und 14. Juli statt. Die Kernbetreuung der Kinder erfolgt von 8 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Kosten für die Betreuung an diesem Standort, inklusive Mittagessen, belaufen sich auf 50 Euro pro Woche. Die Anmeldung erfolgt direkt über den Kontakt des Vereins kinderschMUNZELn e.V.. Infos unter www.kinderschmunzeln.de.

Spielmobil

Für weitere Unterhaltung sorgt in diesem Jahr erstmalig das Spielmobil des Stadtjugendrings.

Das Spielmobil des Stadtjugendrings ist ein mit Spiel- und Bastelmaterial ausgestatteter Bauwagen, der zu bestimmten Zeiten Plätze, Grünflächen, Spielplätze etc. anfährt, um dort als Ergänzung oder Ersatz für Spielmöglichkeiten Spielangebote bereitstellt und die jeweiligen Orte belebt. Als alternative Freizeitgestaltung handelt es sich dabei um differenzierte, niedrigschwellige und ganzheitliche Erlebnis-, Erfahrungs- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, die ihrem Alter sowie ihren Interessen entsprechen. Kinder und Jugendliche können das Spielmobil als Anlaufpunkt benutzen, sich dort treffen, abhängen, spielen und einfach das machen, was Ihnen Spaß macht. Das Angebot gilt dabei v. a. für Orte in den umliegenden Ortschaften des Stadtzentrums.

Aktuell baut eine Gruppe ehrenamtlicher Jugendlicher, die das Projekt weitestgehend eigenständig durchführt, den Bauwagen zu einem mobilen Kinder- und Jugendraum aus und stattet ihn mit Spielgeräten aus. Begleitet wird das Projekt von einem Sozialarbeiter des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Barsinghausen

Dazu Christoph Pülm, Projektmitarbeiter: „Wir haben für Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters entsprechende Spielsachen an Bord. Von Mal- und Bastelsachen über Gesellschaftsspiele, einer Sofaecke bis hin zu verschiedenen Outdoorspielen, Medienangeboten und sogar einer kleinen Küchenzeile wird einiges dabei sein. Neben dem regulären freizeitpädagogischen Angebot planen wir auch noch besondere Projektaktionen, die während der Sommerferien stattfinden.

In den Ortsteilen Barsinghausens ist das Spielmobil erstmals in den Sommerferien 2017 unterwegs. Dazu steht der Bauwagen für jeweils zwei Wochen an folgenden Orten:

22. Juni – 4. Juli: Göxe (Bolzplatz)

5. Juli – 19. Juli: Eckerde (Bolzplatz)

20. Juli – 2. August: Bantorf (Alte Grundschule)

Eine Teilnahme an dem Angebot ist für Kinder und Jugendliche unverbindlich, kostenfrei und erfordert keine Anmeldung.