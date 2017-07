Gesundheitssport beim TSV Egestorf – nicht nur für Mitglieder

Neben dem Angebot für Mitglieder bietet der Turn- und Sportverein Egestorf auch für Nichtmitglieder die Möglichkeit zur Teilnahme am Gesundheitssport.

Die Kurse Wirbelsäulengymnastik beginnen jeweils dienstags ab 8. August um 8 Uhr und um 18.30 Uhr. Donnerstags, ab 10. August, findet die Wirbelsäulengymnastik um 9.30 Uhr statt. Die Übungsstunde für „Frauen 55 Plus“ startet am Mittwoch, 9. August, um 10.30 Uhr. Am Funktionstraining können Interessierte auch ohne ärztliche Verordnung teilnehmen. Freie Plätze stehen in den Stunden montags um 9 Uhr und 18 Uhr sowie mittwochs um 8.30 Uhr zur Verfügung.

Alle Stunden finden in der vereinseigenen Trainingshalle in Egestorf, Ammerke, statt. Anmeldungen sind für alle Angebote unbedingt erforderlich bei Gerda Baumann, Telefon 05105-83344.

(red)