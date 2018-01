Gewinnspiel: Die Stage School sucht Nachwuchstalente fürs Showbiz

Lucy von den No Angels, Schauspieler Ralf Bauer und Anna Loos (Schauspielerin sowie Ehefrau von Tatort-Star Jan Josef Liefers; seit fast 30 Jahren bildet die Stage School aus Hamburg unzählige Künstler für die Welt des Showbusiness aus. Um neue Talente zu entdecken, kommt die Stage School vom 2. bis zum 4. Februar nach Hannover. Deshalb verlosen wir einen Workshop bei den Profiausbildern im Wert von 285 Euro.

Die Gewinnerin oder den Gewinner erwartet ein intensives Training in den drei Disziplinen Tanz, Gesang und Schauspiel. Unter der Leitung von Bühnenprofi Anja Launhardt unterrichtet ein internationales Dozententeam aus der Crew der Stage School die Teilnehmer. Wer nicht gewinnt, kann sich über die Homepage der Stage School trotzdem für den Workshop anmelden.

Um an dem Gewinnspiel von Burgbergblick und Stage School teilzunehmen, musst Du zwischen 16 und 26 Jahren alt sein und eine ordentliche Portion Talent mitbringen. Schreib uns bis zum 21. Januar 2018 eine Mail an gewinn@stageschool.de mit dem Betreff „Stage School Burgbergblick“. Begründe darin, warum Du den Workshop gewinnen solltest und teil uns mit, was Du an Erfahrung mitbringst. Bewerbung bitte mit Namen, Alter, Adresse Telefonnummer. (red)