Grauer Audi Q 7 in Hohenbostel gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In Hohenbostel wurde ein grauer Audi Q 7 gestohlen. Er war in der Schlesierstraße in Höhe der Einmündung zur Bäckerstraße abgestellt. Die Tat soll sich in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr ereignet haben. Der Wagen hat das Kennzeichen H-J 275. Sein Wert wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Tel.-Nr. 05105-5230 in Verbindung zu setzen.

(red)