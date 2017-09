Groß Munzel und Hohenbostel: Feuerwehren richten traditionelle Löschbezirkswettkämpfe aus

In Ostermunzel werden am Samstag, 16. September, die diesjährigen Löschbezirkswettkämpfe der Ortswehren des Löschbezirks Groß Munzel ausgetragen. Die Wettkämpfe finden in der Zeit von 16 bis etwa 19 Uhr statt. Austragungsort ist die Straße “ Am Saalfeld“, auf Höhe des Landwirtschaftlichen Betriebes Flohr, in Richtung der Dedenser Straße.

Mit Getränken und Grillgut wird nach altbewährter Art für das leibliche Wohl gesorgt. Der Einnahme-Überschuss soll in diesem Jahr gespendet werden. Die Ortsfeuerwehren freuen sich über Anteilnahme aus der Bevölkerung an dieser traditionellen Veranstaltung.

Die diesjährigen Löschbezirkswettkämpfe des Löschbezirks Hohenbostel finden am Samstag, 30. September, statt. Hier werden die Ortsfeuerwehren Bantorf, Winninghausen, Wichtringhausen und Hohenbostel ab 15 Uhr in der Straße „Baben Dörpe“ in Bantorf gegeneinander antreten.

(red)