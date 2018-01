Heimatchor Eckerde lädt zur offenen Chorprobe ein

Der Heimatchor Eckerde lädt alle sangesfreudigen Damen und Herren zu einer „Offenen Chorprobe“ am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr in die Begegnungsstätte des DRK Goltern, Hauptstraße 68 (neben dem NP-Markt), in Barsinghausen-Großgoltern, ein.

Bürger, die gerne singen und mitsingen, aber sich nie so recht getraut haben, haben hier die Gelegenheit unverbindlich an einer Chorprobe teilzunehmen, und freundliche Menschen kennenzulernen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Grundkenntnisse werden aber hier vermittelt. Allein Freude am Singen ist gewünscht.

(red)