Hochwasser in der Region – Einsätze der Feuerwehr Barsinghausen

Am 24. Juli kam um 23.54 die erste Alarmierung für die Feuerwehr Barsinghausen zu einem Wasserschaden in die Hannoversche Straße. Dort wurde Wasser aus zwei Kellern mit Tauchpumpen abgesaugt. Hier waren zwei Fahrzeuge mit elf Kameraden bis 1.30 Uhr.

Von 1 bis 4 Uhr wurden die Kameraden aus Egestorf mit Sandsäcken unterstützt.

Um 6.45 Uhr ging es erneut in die Hannoversche Straße um einen Keller vom Wasser zu befreien. Hier waren sieben Kameraden mit einem Fahrzeug bis 7.30 Uhr. Im Weidenweg wurde ebenfalls ein Keller mittels Wassersauger „trocken“ gelegt. Zwei Fahrzeuge mit neun Einstzkräften bis 9.30 Uhr.

Um 13.19 Uhr wurde die Drehleiter in die Gemeinde Wennigsen in die Straße Heisterweg alarmiert. Dort mussten aus einer Pappel, die an eine Straße und Bahngelände grenzt, mehrere lose/morsche Äste entfernt werden. Hier waren drei Kameraden bis 15.30 Uhr eingesetzt.