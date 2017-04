Hohenbostel hat wieder eine Grillhütte

Ende März vergangenen Jahres wurde die Grillhütte in Hohenbostel durch ein Feuer vollständig zerstört. Nun steht wieder ein Häuschen an altbekannter Stelle. Im Rahmen eines ersten Angrillens durch die Ortsfeuerwehr konnten sich die Vertreter der Stadt Barsinghausen, der Region Hannover, des Jobcenters und des Niedersächsischen Forstamtes Saupark von dem Neubau der Grillhütte am Wasserspeicher überzeugen.

Schnell stand für die Stadt und die Region nach dem Brand fest: Der Ortsteil soll auch zukünftig wieder einen Grillplatz besitzen. Finanzielle Unterstützung gab es für dieses Unterfangen von der Region Hannover in Höhe von 8.000 Euro. Durch die gute Erreichbarkeit auf Wald- und Radwanderwegen und durch die Nähe zur S-Bahn sei der Standort nicht nur für Barsinghäuser, sondern auch auch für Wandergruppen aus der gesamten Region attraktiv, erklärt Sonja Beuning von der Region Hannover.

Durch die Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative (BBI) wurde im Herbst 2016 mit den ersten Arbeiten begonnen und vor wenigen Tagen mit den letzten gestalterischen Maßnahmen im Bereich um die Grillhütte abgeschlossen. Insgesamt haben die Mitarbeiter der BBI zusammen mit den Teilnehmern einer Arbeitsgelegenheit vom Jobcenter 2.164 Arbeitsstunden aufgewendet, um die Grillhütte inklusive Sitzgelegenheiten und Außengelände wieder herzurichten. Mehrere Bänke und Tische sowie eine im Durchmesser einen Meter große Grillstelle sollen die Wanderer und Fahrradfahrer anlocken. „Die Arbeitsuchenden haben hier mit viel Einsatz tolle Arbeit für die Allgemeinheit geleistet“, sagt Vera Hellwig-Weber-Lampe, Leiterin des Jobcenter-Standortes in Barsinghausen. „Wir wünschen uns jetzt lokale Betriebe, die ihnen einen Job anbieten können.“

Zukünftig wird die Grillhütte in die Obhut der Ortsfeuerwehr Hohenbostel gegeben. Ortsbrandmeister Ralf Buch und seine Kameradinnen und Kameraden werden die Unterhaltung sicherstellen. „Für dieses tolle Ergebnis gebührt allen Beteiligten mein Dank“, äußert Bürgermeister Marc Lahmann seine Zustimmung zum Wiederaufbau. „Durch die tatkräftige Unterstützung der Ortsfeuerwehr Hohenbostel, die sich neben der Unterhaltung auch für die Feuerstelle und weitere Sitzgelegenheiten verantwortlich zeigt, wird die Grillhütte nochmals aufgewertet und nicht nur für Barsinghäuser zu einem wichtiger Anlaufpunkt hier im Deister“, so Lahmann.

Auch das Forstamt Saupark, in dessen Amtsbereich Hohenbostel liegt, unterstützt den Wideraufbau der Grillhütte am Wasserspeicher. „Ich bin schwer beeindruckt von der Leistung und Qualität der neuen Hütte und danke allen, die daran Anteil hatten“, so Christian Boele-Keimer, Leiter des Niedersächsichen Forstamtes Saupark. Die Kosten für den Wiederaufbau betragen insgesamt rund 20.000 Euro.

(ms / red)