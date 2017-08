Interkulturelles Sommerfest in Barsinghausen

Der Kirchenkreis Ronnenberg lädt zum Interkulturellen Sommerfest ein

Das Sommerfest findet am kommenden Freitag, 1. September, von 17 bis 20 Uhr vor der Klosterkirche in Barsinghausen statt. Bei schlechtem Wetter ist das Gemeindehaus geöffnet. „Wir wollen uns mit der Einladung auch bei den Ehrenamtlichen bedanken, die in den letzten Jahren und Monaten als Ansprechpartner, als Lotsen durch den Alltag, für hier neu angekommene Menschen zur Verfügung standen und stehen“, erklärt Superintendentin Antje Marklein.

Eingeladen sind alle, die mitfeiern wollen. Das Fest soll vor allem der Begegnung untereinander dienen. Die Band aus Bantorf, Sound of Hope, wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Es gibt ein gemeinsames Essen vom internationalen Mitbringbuffet.

Anmeldungen sind gern gesehen, auch mit der Angabe, ob Essen mitgebracht wird, bei Sabine Freitag, Koordinatorin für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit im Kirchenkreis, Telefon 05109 5195928 oder per E-Mail an: sabine.freitag@evlka.de

