K.O.-Schlag auf Kaufland-Parkplatz

Zu laute Musik war offenbar Auslöser für einen K.O.-Schlag auf dem Kaufland-Parkplatz in Barsinghausen am vergangenen Freitag. Polizeiangaben zufolge sprach gegen 21 Uhr ein 43-jähriger Mann einen bislang Unbekannten an, dass dieser die Musik in seinem Ford Cabrio zu laut aufgedreht habe. Dies bekam der Beschuldigte scheinbar nicht mit. Seine Mitfahrerin, die einen Einkaufswagen wegbrachte, vernahm anscheinend die

Beschwerde des Mannes und erzählte dies dem Cabriofahrer, nachdem sie in den Pkw einstieg. Der Fahrer drehte daraufin mit seinem Ford eine Runde auf dem Parkplatz und

hielt schließlich neben dem 43-Jährigen. Nachdem der Fahrer ausstieg, schlug er dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht. Das Opfer verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Der Beschuldigte wird als etwa 175 cm groß und zirka 28 Jahre alt beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine helle Bermudahose, ein rosa T-Shirt und eine rosa Basecap.

Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der

Tel. 05105 / 5230 in Verbindung zu setzen.