Kein Interesse an Transparenz? Lahmann widerspricht Medienbericht

Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann widerspricht der Behauptung, er wolle zukünftig die Öffentlichkeit bei Ortsbesichtigungen des Rates beziehungsweise der Ausschüsse grundsätzlich ausschließen. Dies hatten zuvor die Calenberger Online News berichtet. Genau das Gegenteil sei der Fall: „Es wird auch in Zukunft so gehandhabt, dass Begehungen grundsätzlich öffentlich sind“, so der Bürgermeister. Nur in Einzelfällen und nach eingehender Prüfung und Interessenabwägung könne es sein, dass von diesem Grundsatz abgewichen werde.

Dies könne zum Beispiel der Fall sein, wenn berechtigte Interessen einer Teilnahme der Öffentlichkeit entgegenstünden. Solche Gründe könnten unter anderem der Schutz sozialrechtlicher Daten und sicherheitsrelevante Aspekte sein. Zudem könne auch seitens der Politik der Wunsch nach einer nicht öffentlichen Begehung geäußert werden.

Anlass für die Behauptung der Calenberger Online News war eine Besichtigung der Brandschutzsituation an der Astrid-Lindgren-Schule. Hierzu wurden die örtlichen Medien tatsächlich nicht eingeladen und auch in den öffentlich einsehbaren Ratsunterlagen war kein Hinweis darauf zu finden. Laut Lahmann handelte es sich hierbei lediglich um ein Versehen. Es entspreche weder dem Wunsch der Verwaltung noch der Politik, dass fortan auf die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Medienvertretern verzichtet werde, versichert der Bürgermeister.

„Wir werden wie schon in der Vergangenheit jeden Fall einzeln prüfen“, sagt Lahmann. Dabei solle wie gewohnt der Grundsatz gelten, ein höchstmögliches Maß an Bürgerbeteiligung und Transparenz zu schaffen, da beides wichtige Bausteine für eine lebendige, politische Diskussion auf allen Ebenen seien. Dennoch dürften darüber hinaus nicht die berechtigten Interessen anderer missachtet werden, so Lahmann abschließend.