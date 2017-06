Kinder aus Kovel zu Gast in Barsinghausen

18 Mädchen und Jungen aus Kovel haben am Montag, 26. Juni, das Barsinghäuser Rathaus besucht und haben gemeinsam mit Bürgermeister Marc Lahmann eine Besichtigungstour durch das Trauzimmer, die Räume der Stadtkasse und das Büro des Ratshauschefs unternommen.

Anschließend stand für die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in der Eisdiele „Piccoli“ eine Stärkung auf dem Programm, spendiert vom Bürgermeister. Besonders hoch im Kurs bei den jungen Gästen aus der Ukraine standen Spaghetti-Eis, Erdbeer-Becher und Eiskreationen mit Banane. Zur Erinnerung an die Tour ins Rathaus ließen sich viele der Jungen und Mädchen auch von ihren Kameraden gemeinsam mit dem Bürgermeister fotografieren.

Die Kinder aus Kovel sind seit dem 31. Mai in Barsinghausen. Untergebracht sind sie in zehn Familien. Die Rückreise in die Ukraine ist für morgen geplant. Nach Angaben von Organisatorin Lilli Bischoff vom Verein Kinderhilfe Ukraine sind einige der jungen Besucher bereits zum zweiten Mal am Deister zu Gast und haben sich sehr gefreut, wieder nach Barsinghausen kommen zu dürfen.

(red)