Ein Wochenende im Heuhotel: Kinder- und Jugendfeuerwehr Holtensen mit dem Fahrrad unterwegs

Am Freitag, 9. Juni, machten sich die Löschkrümel und die Jugendfeuerwehr Holtensen mit ihren Betreuern, insgesamt 24 Personen, mit dem Fahrrad auf den Weg ins Heuhotel Battermann nach Großenheidorn.

Zwar starteten sie am Nachmittag bei strömendem Regen, doch schon nach einer halben Stunde schien wieder die Sonne. Unterwegs wurden einige Pausen, Spielplatz Wunstorf und Altens Ruh, gemacht sodass auch die Kinderfeuerwehr, elf Kinder von sechs bis zehn Jahren, gut mit den Großen mithalten konnten. Highlight der Tour waren die beiden Übernachtungen auf großen Strohbetten in Schlafsäcken.

Am Samstag ging es dann nach einem ausgiebigen Frühstück mit einem Auswanderer auf die Insel Wilhelmstein, wo der Turm bestiegen wurde. Den Nachmittag verbrachten dann alle bei bestem Badewetter auf der Badeinsel in Steinhude. Trotzdem reichte dann am Abend noch die Energie für ausgiebiges Spielen in der Spielscheune und des Spielplatzes des Heuhotels und fürs Herumtoben mit den Betreuern. Zum Ausklang des Abends versammelten sich dann alle vor dem Lagerfeuer.

Ein wenig traurig, dass der Ausflug bald vorbei sein würde, fuhren am Sonntagmorgen dann alle wieder Richtung Heimat. Unterwegs wurde noch ein längerer Aufenthalt im Wasserpark Steinhude gemacht und die letzten Kilometer nach Holtensen fielen dann doch so einigen sehr schwer, wo die Eltern ihre Kinder schon erwarteten. Auf dem Rückweg waren sich aber alle einig: Das machen wir mal wieder!

(red)