Kirchenvorstandswahl im Barsinghausen – Infostand in der Fußgängerzone

Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Barsinghausen laden am Samstag, 3. März, zu einem Infostand am Thie in der Fußgängerzone ein. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr gibt es rund um die Kirchenvorstandswahl am 11. März Informationen, Gemeindebriefe und Listen von Kandidatinnen und Kandidaten.

Für Fragen und Anregungen stehen Aktive aus dem Regionsvorstand und den Gemeinden zur Verfügung. Alle Mitglieder einer evangelischen Kirchengemeinde sind am 11. März zur Wahl eingeladen. Auch Briefwahl ist möglich.

(red)