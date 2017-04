„Klein Basche“ sucht Holz für Osterfeuer

Für das diesjährige Osterfeuer auf „Klein Basche“ am kommenden Samstag nimmt das Organisationsteam wieder Baumschnitt an. Heute und morgen können zwischen 15 und 19 Uhr Hölzer in Form von Baumschnitt in einer Länge von maximal 1,50 Metern neben dem dortigen Basketballplatz abgegeben werden. Grünschnitt, Laub und Gras ist nicht erlaubt.

Es wird darum gebeten, die Anlieferung von Baumschnitt nur zu den angegebenen Zeiten vorzunehmen, da das Team von „Klein Basche“ gerne die Spender kennen lernen möchte, die es erst ermöglichen, dass ein Osterfeuer für die Kinder und Jugendlichen durchgeführt werden kann. Sobald ausreichend Holz vorhanden ist, erfolgt die Ausschilderung, dass kein weiterer Baumschnitt angenommen werden kann.

(ms / red)