Groß Munzel: Kripo ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Brandsatz auf die Hauseingangstreppe einer Doppelhaushälfte an der Straße Osterende in Groß Munzel geworfen und hierbei Laub entzündet hat.

Gegen 8.30 Uhr hatte der Mieter am Sonntagmorgen beim Verlassen des Hauses Reste eines Brandsatzes auf der Treppe entdeckt. Im Rahmen der ersten polizeilichen Überprüfungen wurden verrußte Glasscherben auf der Betontreppe festgestellt. Ebenso wurden Glasscherben und verbranntes Laub unter der Treppe sowie Verrußungen im Bereich des Treppenpodestes, des Geländers und an einem neben der Treppe stehenden PKW gefunden. Die Kripo geht nach ihren heutigen Untersuchungen von einer versuchten Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Tel. 0511 / 109-5555 entgegen. (ms /st / zim)