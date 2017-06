Lahmann zu Ortsdurchfahrt Groß Munzel: Herr Minister, handeln Sie!

Der Unmut der Anwohner der Ortsdurchfahrt in Groß Munzel (L392) besteht seit Jahren: Der Lärm, der durch den dichten Verkehr auf der Landesstraße entstehe, sei unzumutbar. Nachdem bereits die SPD-Ratsfraktion dieses Thema aufgriff und einen Antrag auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 30 Stundenkilometer einbrachte, haben sich nun auch Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) sowie sein Parteifreund sowie Ratsmitglied und Landtagsabgeordneter Dr. Max Matthiesen dem Thema angenommen. In einem gemeinsamen Schreiben an Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) fordern sie die Landesregierung zum Handeln auf. Ihre Forderung: Eine lärmoptimierte Deckensanierung auf der gesamten Ortsdurchfahrt – und zwar zeitnah.

Die Situation sei „untragbar“, schreiben Lahmann und Matthiesen. Durch die ständigen Unfälle, Staus und Baumaßnahmen auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Hannover-Herrenhausen sei die Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt noch weiter gestiegen, sodass dem Schreiben zufolge die Immissionsgrenzwerte auf der L392 sowohl tagsüber als auch nachts überschritten werden. Der Minister müsse nun seiner Verantwortung gerecht werden und wieder für „sichere und gesunde Lebensverhältnisse“ sorgen, heißt es in dem Brief von Lahmann und Matthiesen. Zumal ein achtspuriger Ausbau der A2 zwischen Bad Nenndorf und Herrenhausen in den kommenden Jahren laut Bundesverkehrswegeplan als unwahrscheinlich gilt.

Doch nicht nur für Groß Munzel fordern die beiden CDU-Männer eine lärmoptimierte Sanierung. Auch für die L391 zwischen Bantorf und Barsinghausen fordern sie in ihrem Schreiben an Olaf Lies eine Verbesserung der Situation.