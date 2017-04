Lara Schenk vom JFV Calenberger Land ist für die am Freitag in der Tschechischen Republik beginnende Europameisterschaft der U17-Juniorinnen nachnominiert worden. Die Abwehrspielerin rückt für die verletzte Freiburgerin Greta Stegemann in das 18 Spielerinnen umfassende DFB-Aufgebot von Trainerin Anouschka Bernhard.

(red)