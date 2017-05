Ein an der Dieselstraße in Bantorf stehendes Wohnmobil, das als mobiles Bordell diente (Lovemobil), wurde vermutlich am Samstagmorgen zwischen 5.20 und 6.21 Uhr gestohlen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt, möchte sich aber aus ermittlungstaktischen nicht näher zu den Vermutungen äußern. Das Wohnmobil hat einen Wert von rund 3.500 Euro.

Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Tel. 05105 / 5230 in Verbindung zu setzen.