Martin Harnik als Niedersachsens „Fußballer des Jahres 2017“ ausgezeichnet

Große Ehre für Martin Harnik: Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 ist am Mittwoch in Barsinghausen als Niedersachsens „Fußballer des Jahres 2017“ geehrt worden. Der 30-jährige österreichische Nationalspieler folgt damit auf den früheren Torhüter des VfL Osnabrück, Marvin Schwäbe, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hatte. Harnik nahm die Ehrung im Rahmen einer kleinen Feierstunde vor geladenen Gästen im Sporthotel Fuchsbachtal entgegen. Die Wahl wird alljährlich vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) in Zusammenarbeit mit der AOK Niedersachsen und dem Verein Niedersächsische Sportpresse veranstaltet.

„Es ist schön, im Alter von 30 Jahren noch erstmals eine persönliche Auszeichnung erfahren zu dürfen – darauf bin ich wirklich stolz“, sagte Harnik. „Vor allem, weil ich weiß, dass hinter jedem Preisträger eine erfolgreiche Mannschaft steht. Bei mir war das in der abgelaufenen Saison der Fall und wird in der neuen Spielzeit hoffentlich auch so bleiben.“

Die Laudatio auf Harnik hielt Peter Linden, ehemaliger Sportreporter der in Österreich erscheinenden Kronen Zeitung. Linden, inzwischen im verdienten Ruhestand, gilt im Nachbarland als Journalisten-Legende – und unterhielt die Gäste mit einer kurzweiligen, interessanten und auch amüsanten Rede über Harnik, in der er den Stürmer vor allem als bodenständigen und sympathischen Sportler beschrieb. „Du bist bei allem Erfolg immer Mensch geblieben, Martin! Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich“, sagte Linden, der Harnik seit dessen Zeit in der österreichischen U20-Nationalmannschaft vor zehn Jahren journalistisch begleitet.

Harnik hatte in der vergangenen Saison allerdings nicht nur als Typ, sondern auch als Angreifer überzeugt, wie NFV-Präsident Karl Rothmund in seiner Rede herausstellte. „Ohne die Tore von Martin Harnik wäre Hannover 96 nicht aufgestiegen“, sagte Rothmund und zeigte sich in diesem Zusammenhang erfreut, „dass Niedersachsen mit dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 wieder zwei Bundesligisten stellt“.

Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen, lobte: „Mit seinem mannschaftsdienlichen Kampfgeist und sympathischen Auftreten neben dem Platz ist Martin Harnik ein Vorbild für die Jugend.“ Dr. Peter weiter: „Die AOK möchte Kinder, Jugendliche und ihre Familien motivieren, aktiv Sport zu treiben. Die Gewinner dieses Wettbewerbs sind daher ideale Botschafter für erfolgreichen Sport in Niedersachsen und damit auch für ‚AOK – Die Gesundheitskasse‘.“ Auch Hans-Joachim Zwingmann, Vorsitzender des Vereins Niedersächsische

Sportpresse, würdigte die Leistungen Harniks. „Die Sportjournalisten haben eine gute Wahl getroffen. Martin Harnik hat großen Anteil an der Rückkehr von Hannover 96 in die Beletage des Fußballs“, so Zwingmann. Harnik hatte sich bei der Wahl zum „Fußballer des Jahres 2017“, die Niedersachsens Sportjournalisten vornehmen, trotz großer Konkurrenz souverän behauptet. Er setzte sich mit 55,4 Prozent der Stimmen gegen Mario Gomez (23,1 Prozent) vom VfL Wolfsburg durch. Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) erhielt 15,4 Prozent, 6,1 Prozent der Stimmen entfielen auf Ken Reichel von Eintracht Braunschweig.

Harnik war im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart an die Leine gekommen. Mit 17 Toren in 30 Zweitligaspielen trug er maßgeblich zum direkten Wiederaufstieg der „Roten“ bei. Harnik ist der insgesamt zwölfte Spieler von Hannover 96, der die Wahl

zu Niedersachsens „Fußballer des Jahres“ gewinnen konnte. Seit 1991 kürt der Niedersächsische Fußballverband den „Fußballer des Jahres“. War die Wahl zunächst eine Publikumswahl, so sind seit 2007 ausschließlich die Sportjournalisten aus Niedersachsen wahlberechtigt.