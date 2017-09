Max Hartwig gewinnt 13. Barsinghausen Golf Trophy mit „Kunstschuss“

Nach einem Wetterdesaster der vergangenen Wochen, konnte man nun endlich am Samstag, 9. September, die 13. Barsinghausen Golf Trophy ausspielen. Die Organisatoren Hans Hillig und Max Hartwig freuten sich über eine rege Teilnahme. Der Platz im GC Bad Münder war in gutem Zustand und hatte faire Bedingungen für alle, natürlich auch für die Golfer, die in anderen Clubs spielen, denn jeder Platz hat seine Eigenart.

Mit der Schirmherrschaft des Bürgermeisters hat dieses Turnier seinen Stellenwert im Sportkalender Barsinghausens gefunden. Über die vielen Jahre hinweg, hat es sich gezeigt, dass immer mehr Golfer aus Barsinghausen an so einem Turnier Gefallen finden. Und die Turnierwertung Bruno, ist ein gerechtes Format für alle, nicht nur für die besten Golfer. Somit hat jeder die Chance, dieses Turnier zu gewinnen.

Die Ergebnisse waren teils durchwachsen, aber auch im vorderen Bereich sehr gut. Denn hervorragende Ergebnisse waren nicht zu erwarten, der weiche Boden ließ keine „Rollgeschenke“ zu, so dass die Bälle teilweise gleich liegen blieben. Nach circa fünf Stunden standen die Gewinner fest. Dabei schon kurios, wie das Endergebnis des Siegers zustande kam. René Niepold vom GC Hannover, war eigentlich schon „im Ziel“, aber Max Hartwig gelang an der letzten Bahn ein „Kunstschuss“. Aus circa 120 Metern lochte er seinen Ball zum Eagle ein. Ein recht seltenes Ergebnis für Amateure. Er hatte somit 275 Meter in zwei Schlägen bewältigt. Ein grandioses Ergebnis. Dadurch überholte er René Niepold noch auf der Zielgeraden und wurde somit Sieger der 13. Barsinghausen Golf Trophy. Der zweite Platz ging an René Niepold. Henning Theilmann belegte den dritten Platz.

