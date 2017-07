Mit dem Kunstverein Barsinghausen zur Documenta in Kassel – Anmeldung noch bis morgen möglich

Der Kunstverein Barsinghausen veranstaltet eine Tagesfahrt zur Documenta in Kassel. Auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme eingeladen. Der Preis beträgt für die Bahnfahrt und den Eintritt 60 Euro für Mitglieder, sonst 65 Euro. Abfahrt ist am 6. August um 7.51 Uhr am Bahnhof Barsinghausen. Die Rückankunft in Barsinghausen ist um 21.07 Uhr geplant. Die Bahnfahrt wird jeweils gut zwei Stunden dauern und Gelegenheit zu Gesprächen bieten.

Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 19. Juli, 22 Uhr möglich unter www.kv-barsinghausen.eu, per Email info@kv-barsinghausen.eu oder telefonisch unter 95195 80570.

(red)