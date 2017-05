Morddrohung und Messereinsatz auf Bantorfer Spielplatz

Zu brutalen Szenen kam es am Mittwochnachmittag auf dem Spielplatz am Bantorfer Thie. Gegen 17 Uhr fuhren ein 16-Jähriger sowie ein 19-Jähriger aus Barsinghausen gemeinsam mit einem 15-jährigen Mädchen mit dem Zug von Barsinghausen nach Bantorf, wo die männliche Teenager offenbar Marihuana rauchen wollten. sie offenbar man einen am Bantorfer Thie gelegenen Spielplatz aufsuchen. Doch bereits am Bahnhof Bantorf schlug der 19-Jährige dem Mädchen ins Gesicht, sodass ihre Nase anfing zu bluten. Auf dem Spielplatz kam es dann erneut zum Streit. Das Mädchen wurde erneut mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihr anschließend ein iPhone gewaltsam entwendet. Der 16-Jährige feuerte dabei den 19-Jährigen sogar an. Das Mädchen lief daraufhin fort und klingelte an einem nahegelegenen Wohnhaus. Von hier konnte sie die Polizei verständigen.

Anchließend ging sie jedoch zurück zum Spielplatz, um hier unter Hinweis auf die benachrichtigte Polizei ihr Handy zurückzufordern. Der 19-Jährige war darüber so erzürnt, dass er dem Mädchen in den Rücken sprang und sie am Boden liegend mehrfach gegen den Oberkörper trat. Auch hier griff der 16-Jährige nicht ein, sondern lachte laut. Als der 19-Jährige dann sogar drohte, das Mädchen umzubringen, zog der 16-Jährige ein Butterlfymesser hervor. Das Mädchen konnte sich letztlich losreißen und trotz ihrer Schmerzen in Richtung eines Müllcontainerplatzes rennen. Hier kam ihr ein Ehepaar aus Suthfeld im Auto entgegen, das die Lage erkannte und dem Mädchen zu Hilfe kam. Als sich der Mann zu den beiden Tätern begab, flüchtete der 16-Jährige. Der 19-Jährige hingegen blieb stehen und übergab das Handy an den Suthfelder. Anschließend brachte das Ehepaar das Mädchen zur Polizei Barsinghausen.

(ms / red)