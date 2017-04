Am gestrigen Dienstag rückte die Ortsfeuerwehr Kirchdorf in die Straße „Die Heide“ an der Ecke Erikaweg aus. Im Motorraum eines dort abgestellten Pkw hatte es gebrannt, wodurch geringe Mengen Betriebsstoffe austraten, die von den Einsatzkräften mit Bindemittel abgestreut wurden. Zudem wurden Nachlöscharbeiten am Pkw durchgeführt und die Einsatzstelle abgesichert.

(ms / red)