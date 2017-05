Was die MOWI-Besucher erwartet

Das Warten hat bald ein Ende. Nur noch etwas mehr als zwei Wochen sind es bis zur ersten Barsinghäuser Mobilitäts- und Wirtschaftsschau (MOWI). Mittlerweile hat das Organisatorenteam um Walter Krull und Klaus Danner das Programm für den 20. und 21. Mai bekanntgegeben.

Die MOWI öffnet ihre Pforten am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Um 10.30 Uhr wird Bürgermeister Marc Lahmann die Autoschau in der Marktstraße offiziell eröffnen. Insgesamt 60 Aussteller werden an den zwei Tagen sich sowie ihre Produkte und Dienstleistungen den Besuchern in der Fußgängerzone sowie in einem großen Zelt an der Straße Volkers Hof präsentieren. Ergänzend haben die Organisatoren ein vielfältiges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Dazu gehören unter anderem Live-Auftritte von Bands und Musikern, eine Tombola der Autohändler, Attraktionen für Kinder, eine Modenschau sowie zahlreiche Podiumsdiskussionen zu Wirtschafts-, Energie- und Umweltthemen.

Die Programmflyer liegen in den Geschäften der Fußgängerzone sowie den Rathäusern I und II aus. Pünktlich zur Programmfertigstellung wurde auch der Internetauftritt der MOWi unter www.mowi-barsinghausen.de freigeschaltet. Dort steht auch das gesamte Programm als Download zur Verfügung.