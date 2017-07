Nach vorgetäuschter Autopanne: Hilfsbereiter 33-Jähriger abgezockt

Am Dienstag gegen 21 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann aus Schmiedeberg mit seinem Auto auf der B65 in Richtung Hannover. Im Bereich der Parkplätze zwischen Wichtringhausen und Goltern wurde er auf einen älteren Mercedes Kombi aufmerksam, der dort mit eingeschalteter Warnblinkanlage stand. Am Wagen befanden sich ausländische Kennzeichen in weißer Farbe mit roter Schrift.

Der Mann hielt an um den beiden Insassen des Wagens Hilfe zu leisten. Es handelte sich hier um zwei Ausländer mit südländischer Erscheinung. Sie gaben an, dass sie kein Benzin mehr im Tank hätten. Da sie als Bargeld nur über bulgarische Leva verfügen würden, könnten sie auch nicht mehr tanken. Sie baten den hilfsbereiten Mann, 500 Leva in Euro zu wechseln, die einem Wert von 250 Euro entsprechen würden. Als Gegenleistung würden sie dem Mann 200 Euro geben, so dass dieser praktisch noch einen kleinen Gewinn machen würde. Nachdem der Schmiedeberger über eine Internetsuche den offiziellen Kurs bestätigt bekam willigte er ein, fuhr in Begleitung eines der beiden Männer nach Bad Nenndorf zu einem Geldautomaten und übergab später in Bantorf, wo der zweite Mann an der Tankstelle mit dem Mercedes wartete, die 200 Euro.

Im Gegenzug erhielt er dann einen Geldschein, der einen Betrag von 550 Euro darstellen sollte. Erst nachdem die beiden Männer eilig und ohne zu tanken fortgefahren waren stellte er fest, dass es sich hierbei um einen ungarischen 500 Forinth-Schein gehandelt hatte, der lediglich einen Wert von circa 1,75 Euro darstellt.

Der Polizei sind aus der Vergangenheit ähnliche Vorfälle angezeigt worden. Hier wurden den hilfsbereiten Geschädigten nach Vortäuschen einer Fahrzeugpanne angeblicher Goldschmuck als Gegenleistung für Bargeld angeboten. Bei diesem handelte es sich tatsächlich jedoch um wertlosen Modeschmuck.

Das nunmehr festgestellte Vorgehen der Betrüger ist zumindest im Bereich Barsinghausen offenbar eine neue der bekannten Variante.

(red)