Kirchdorfer Turnerinnen freuen sich über neues Air Track

Am letzten Trainingstag vor den am kommenden Wochenende in Berlin stattfindenden Deutschen TGW-Meisterschaften konnten die Turnerinnen des TSV Kirchdorf eine neue trampolinähnliche, luftgefüllte Bodenbahn (Air Track) in Empfang nehmen.

Möglich wurde dies durch Heiko Bierwag, der sein Bankinstitut, die Hannoversche Volksbank, von einem extrem sinnvollen Sponsering überzeugen konnte. Mit in dieses „Boot“ stiegen die Firma Ersatec GmbH Hannover, repräsentiert durch Andreas Schulze, sowie die Großeltern einer Turnerin, Hilde und Rainer Göbel, die aus Anlass ihrer Goldenen Hochzeit den Turnmädchen eine opulente Spende zukommen ließen.

„Vor allem für die TGW-Mädchen eröffnet diese 12 x 2 m große und 20 cm starke Bodenbahn ganz neue Trainingsmöglichkeiten“, freuen sich Andrea Danner und Saskia Rehn als Trainerinnen über die neue Sprungbahn. Wahrlich lassen sich schwierige Bodenelemente wie Überschläge und Salti mit Hilfe der enormen Sprungkraftunterstützung viel leichter und gefahrloser trainieren.

In einer verkürzten Übergabezeremonie mit einer kleinen Turnschau dankte Turnchef Dirk Lücke den Sponsoren, vertreten durch Heiko Bierwag, mit einem Präsent und die TGW-Turnerinnen überreichten als Dank ein auf Leinen gezogenes Breitwandfoto mit allen Mannschaften auf der neuen Matte.

(red)