Nudeln selber machen: VHS-Kochkurs am 13. April in Barsinghausen

Wer kennt sie nicht, all die verschiedenen Sorten und Formen der wunderbaren Pasta?

Wie man mit natürlichen und einfachen Zutaten frische Pasta ohne Zusatz von künstlichen Armomastoffen zubereitet, zeigt die Volkshochschule Calenberger Land am Freitag, 13. April, in Barsinghausen.

Von 18 bis 21.45 Uhr wird eine Vielzahl von Nudelvariationen „geformt“, welche mit Gemüse, Fleisch- und Käsesorten kombiniert wird. Die Gebühr beträgt 18 Euro zzgl. 12 Euro Lebensmittelgebühr.

Der Kurs findet in der Bert-Brecht-Schule, Eingang Deisterstraße, statt.

Eine Anmeldungen ist erforderlich und wird bei der VHS Calenberger Land unter der Telefonnummer 05105 – 5216-0 oder per Mail an info@vhs-cl.de entgegengenommen.

(red)