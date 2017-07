Die Ortsfeuerwehr Barsinghausen wurde am Sonntagvormittag zu einer Ölspur in die Osterstraße Ecke Bahnhofstraße alarmiert. Bei weiteren Erkundungen wurde festgestellt das weitere Straßenzüge im Stadtgebiet betroffen waren. So wurden in den Bereichen Volkers Hof, am Bahnhof und am Calenberger Kreisel Verunreinigungen festgestellt. Diese wurden abgestreut und aufgenommen. Der Einsatz dauerte circa zwei Stunden.