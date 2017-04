Am Montagmorgen riss bei einem Lkw an der Kreuzung „Kronskamp“ an der B65 in Bantorf die Ölleitung ab. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Ortsfeuerwehr Bantorf zur Einsatzstelle.

Diese wurde von den Einsatzkräften abgesichert und die auslaufenden Betriebsstoffe wurden abgestreut.