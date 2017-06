Ortsfeuerwehr Egestorf veranstaltet ersten „Tag der Fördernden“ – Anmeldung bis zum 31. Juli möglich

Die Ortsfeuerwehr Egestorf veranstaltet in diesem Sommer erstmals für die Mitglieder mit Ehepartner und Kindern einen „Tag der Fördernden“. Los geht es am 12. August um 11 Uhr mit der Begrüßung und Ehrungen. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein bis es um 12.30 Uhr gegrillt wird. Ab 14 Uhr können die Interessierten eine Fahrzeugshow sowie Einblicke in die Arbeit der Einsatzabteilung erleben. Zwischendurch gibt es eine kleine Stärkung mit Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Gäste ist ein buntes Kinderprogramm geplant.

Eine Anmeldung ist bis zum 31. Juli erforderlich bei Jasmine Kohlert unter 0176/21329000 oder per Mail an jasmine.kohlert@ffw-egestorf.de (bitte mit Namen des Fördernden, Anzahl der Personen sowie ggf. Alter der Kinder).

(red)