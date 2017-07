Rasante Verfolgungsjagd: Polizei Barsinghausen nimmt Straftäter fest

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Riepenstraße konnte am Dienstag, 18. Juli, ein 37-jähriger Mann aus Egestorf festgenommen werden. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenhandels vor. Der Mann hatte Kenntnis von den Haftbefehlen und war aus diesem Grund seit Mai auf der Flucht.

Mit Unterstützung von Kräften der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Garbsen konnte der Mann nun zunächst in einer Wohnung in der Schmiedestraße festgestellt werden. Trotz einer schlagartig eingenommenen äußeren Umstellung, an der auch Hundeführer der Polizeidirektion Hannover beteiligt waren, konnte der Mann praktisch in letzter Sekunde nach einem Sprung aus einem Fenster der ersten Etage zunächst zu Fuß flüchten. Sein Weg führte ihn anschließend über mehrere Gartengrundstücke. Im Bereich der Runden Straße wurde er zunächst aus den Augen verloren so dass zur Unterstützung mehrere Funkstreifenwagen der benachbarten Dienststellen und auch ein Hubschrauber angefordert wurden. Diese brauchten dann aber doch nicht mehr in Egestorf zu erscheinen da er wenig später durch eine Zivilstreife der Verfügungseinheit in der Riepenstraße festgestellt wurde und sich dort widerstandslos festnehmen ließ.

In der Wohnung, die dem Mann in den letzten Wochen wohl als Unterschlupf gedient hatte, wurden neben dem 29-jährigen Wohnungsbesitzer ein 31-jähriger Egestorfer angetroffen. In der Wohnung wurden dann noch 20 Gramm Marihuana sowie entsprechende Utensilien, die zum Verkauf von Betäubungsmitteln verwendet werden, vorgefunden. Aus diesem Grund wird gegen alle Personen ein Strafverfahren wegen illegalem Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.