Sanierungsarbeiten in Groß Munzel – L392 ab Montag voll gesperrt

Für Arbeiten zur Sanierung der Ortsdurchfahrt Groß Munzel, muss die L392 von Montag, 10. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 12. Juli, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Dies gab die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bekannt. Es sei mit Verkehrsbehinderungen sowie Verkehrs- und Baulärm zu rechnen.

Um die Verkehrssicherheit auf der L392 in der Ortsdurchfahrt Groß Munzel zu verbessern, soll die Landesstraße in diesem Bereich saniert werden. Die Arbeiten sollen in einem möglichst kurzen Zeitfenster ausgeführt werden.

Für die Sanierung müsse aus Sicherheitsgründen die Ortsdurchfahrt zwischen der Kreuzung Osterende/Spielburg und dem Ortsausgang Richtung Kolenfeld gesperrt werden. Die jeweiligen Umleitungsstrecken werden örtlich ausgeschildert. Weitere Sperrungen würden rechtzeitig bekannt gegeben und seien ferner auf der Seite www.strassenbau.niedersachsen.de einzusehen.

Diese Baumaßnahme und der damit verbundene Umleitungsverkehr werden Belastungen für das Gebiet rund um die Baustelle mit sich bringen. Ortskundige sollten den Bereich weiträumig umfahren. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

