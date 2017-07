Stadt Barsinghausen und FHM erarbeiten Praxisleitfaden zur Integration

Konkrete Hilfe für Flüchtlinge

Die Stadt erarbeitet zusammen mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) einen kommunalen Handlungsleitfaden für die praktische Integrationsarbeit in Barsinghausen. Jetzt startet die FHM eine breit angelegte Befragungsaktion, um möglichst viele Akteure aus dem Integrationsbereich einzubinden. „Die Initiative aus dem Rat für einen solchen Leitfaden haben wir gerne aufgegriffen, da wir in der Verwaltung selbst einen Abstimmungsbedarf zwischen den vielen Akteuren erkennen, die sich in Barsinghausen mit Integrationsfragen befassen“, erläutert der Erste Stadtrat Dr. Thomas Wolf. „Wir setzen dabei inhaltlich auf das bereits vorhandene Integrationskonzept der Region Hannover auf und ergänzen die besonderen Umstände in Barsinghausen“, so Dr. Wolf weiter.

Der Handlungsleitfaden Integration soll für die Mitarbeiter in der Verwaltung und alle Menschen, die mit oder für Flüchtlinge arbeiten eine Arbeitshilfe sein, um konkrete Anliegen der Flüchtlinge strukturierter bearbeiten zu können. „Der Leitfaden soll im Sinne einer praktikablen Alltagshilfe Akteuren einen Überblick geben über kommunale und regionale Ansprechpartner, Angebote, Maßnahmen, Hotlines, Hilfen und vieles mehr, die Migrantinnen und Migranten in ihrer jeweiligen sozialen Lage benötigen“, erklärt Prof. Dr. Rainer Köppe von der FHM in Hannover. Unter Leitung von Prof. Köppe haben rund zwölf interessierte Studierende einen Fragebogen erarbeitet, der jetzt in Barsinghausen für eine erste Strukturanalyse zum Einsatz kommt. Die Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit und Management des FHM-Standortes Hannover bearbeiten das Projekt im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Ausbildung, insbesondere in den Modulen „Studium Generale“ und „Diversity und Inklusion“.

„Der Fragebogen richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Integration beschäftigen“, so Andrea Dräger vom Fachdienst Soziales, die das Projekt für die Stadt koordiniert. „Dazu zählen Haupt- und Ehrenamtliche, politische Entscheiderinnen und Entscheider, aber auch die Migrantinnen und Migranten selbst“, so Andrea Dräger weiter. Am Ende soll dann ein kommunaler Handlungsleitfaden stehen, mit dem die Stadt Barsinghausen und die vielen ehrenamtlichen Helfer ihre Integrationsarbeit besser strukturieren können.

(red)