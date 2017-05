Stadtfest bis 2018 gesichert

Die IG Stadtfest wird mindestens bis 2018 das Barsinghäuser Stadtfest organisieren. Klaus Danner und Peter Schwark von der Interessengemeinschaft sowie Bürgermeister Marc Lahmann unterzeichneten am Dienstag einen entsprechenden Vertrag für die Jahre 2017 und 2018. „Ich bin froh, dass die IG Stadtfest erneut die tollsten Tage im Jahr auf die Beine stellt“, so Lahmann.

Einige Änderungen wurden am Stadtfestvertrag seitens des Stadtrates vorgenommen. So muss die IG ab sofort nicht mehr 1.500 Euro an allgemeinen Kosten, beispielsweise für die Reinigung der Innenstadt, an die Stadt zahlen. Außerdem wurden die Haftungsregelungen an die aktuelle Rechtssprechung angepasst. Auch ein Absatz über den Alkoholausschank rund um den MSA-Platz, der zu Unklarheiten in der politischen Diskussion führte, ist nun gestrichen worden. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist also auch am MSA-Platz grundsätzlich erlaubt. „Der Vertrag bildet eine gute Grundlage für die kommenden Jahre“, erklärte Klaus Danner.

Nun gilt es für die IG Stadtfest, möglichst viele Sponsorengelder aufzutreiben. Ziel ist es laut Danner, das Budget von rund 48.000 Euro aus dem Vorjahr erneut zu erreichen. „Eines ist klar: Das Programm steht und fällt mit dem zur Verfügung stehenden Geld“, so der langjährige Organisator des Stadtfestes.