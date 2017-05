Stadtteilpark: Barsinghäuser können mitgestalten

„Der Stadtteilpark lebt auch vom Engagement der Bürger“, sagt Sönke Bohm von der Stadt Barsinghausen. Dafür müssen allerdings auch die Voraussetzungen geschaffen werden. Daher lädt die Stadt am kommenden Samstag, 13. Mai, alle Bürger zum „Tag der Städtebauförderung“ auf den sich noch im Aufbau befindenden Stadtteilpark zwischen dem Ende der Wilhelm-Busch-Straße und dem Gelände der Firma Bahlsen ein.

Workshops und Planungswerkstätten zum Skatepark oder dem „interkulturellen Garten“ sollen an diesem Tag den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Vorstellungen in die Planungen miteinzubringen. „Für die Gestaltung des Skateparks werden am Samstag zwei Gruppen gebildet, die mit Fachexperten gemeinsam unterschiedliche Konzepte entwickeln. Anschließend können die Jugendlichen über den besseren Entwurf abstimmen“, erläutert Baudirektor Tobias Fischer.

Der „interkulturelle Garten“ hingegen soll zukünftig als Ort der Kommunikation dienen, an dem sich sowohl Erwachsene als auch Kinder im Grünen in der Freizeit betätigen und darüber hinaus auch etwas über die Vielfalt der Natur lernen können, so Fischer.

Organisiert durch die Firma Bahlsen haben am „Tag der Städtebauförderung“ Kinder außerdem die Möglichkeit, im Rahmen der Aktion „Plant for the Planet“ Bäume und Sträucher im Stadtteilpark zu pflanzen. Anmeldungen hierfür sind unter www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien möglich.

Beginn des Aktionstages ist um 9.45 Uhr am Stadtteiltreff in der Goethestraße mit einer Vorstellung der sich dort engagierenden Vereine. Anschließend geht es auf das Gelände des Stadtteilparks.