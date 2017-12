Stemmen: Schmuck gestohlen – Diebe steigen durch Fenster in Wohnhaus ein

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Buchenbrinkstraße in Stemmen ein. Indem sie ein Fenster aufhebelten verschafften sie sich Zutritt. Aus den Räumlichkeiten ließen sie Schmuck mitgehen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Aufgrund der am Tatort vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass mindestens zwei Täter am Werk waren. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105-5230 in Verbindung zu setzen.

(red)